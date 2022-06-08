Северодонецк остается эпицентром противостояния на Донбассе. Во многом именно там сейчас решается судьба Донбасса, отметил президент Владимир Зеленский в своем новом видеообращении.

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Он сказал, что украинские бойцы защищают позиции и наносят врагу ощутимые потери.

"Это очень жестокое сражение, очень тяжелое. Пожалуй, одно из самых трудных на протяжении всей этой войны. Я благодарен каждому и каждой, кто защищается на этом направлении. Во многом именно там сейчас решается судьба нашего Донбасса", – отметил президент.

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Вадим Ребрина

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