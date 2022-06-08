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"Сдавать Северодонецк никто не будет". Гайдай ожидает ожесточенные бои на Луганщине

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 11:19
ВСУ в Северодонецке (Фото: EPA)

В ближайшее время российская армия сосредоточит все усилия на захвате Северодонецка и перерезании трассы Бахмут—Лисичанск. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

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По его словам, россияне бросят все резервы на полный захват Луганской области. 

"Мы ожидаем увеличение обстрелов и бомбардировок Северодонецка и Лисичанска в разы, масштабные наступления на Северодонецком и Попаснянском направлениях, а также попытки снова форсировать Северский Донец, чтобы создать плацдарм для дальнейшего наступления. То есть, бои будут ожесточенными, они бросят сюда все, чтобы выполнить свои задачи", — сказал Гайдай. 

Также он отметил, что сегодня точкой главных боев в Луганской области продолжает оставаться Северодонецк. Отдельно Гайдай призвал общественность и журналистов "не разводить зраду", заявив, что никто не собирается сдавать областной центр. 

Трассу Бахмут—Лисичанск противник не контролирует, однако сильно обстреливает, поэтому сегодня этой дорогой не пользуются — снабжение идет другими путями.

"Планы рашистов не изменились, они "хотят" до 10 июня захватить Северодонецк и "дорогу жизни". На это брошены все рашистские силы", — резюмировал Гайдай. 

Читайте также: Пока РФ атакует Донбасс, на других фронтах ей приходится обороняться – разведка Британии 

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс луганская область северодонецк Cергей Гайдай
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