Украинские силы отбросили россиян в Северодонецке: город контролируют пополам – Гайдай

Украинские силы оттеснили российских оккупантов в Северодонецке и сегодня контролируют условно половину города. Об этом рассказал в эфире канала Дом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"У нас была тяжелая ситуация. Я об этом говорил, что действительно россияне контролировали процентов 70 города. Но в течение последних двух дней откинули, город сегодня поделен условно пополам", – сказал Гайдай.

По его словам, оккупанты боятся сейчас свободно ходить по городу, ведь они понесли большие потери личного состава за последние несколько дней. Кроме того, примерно восемь россиян попали в плен к украинским военным.

Гайдай также сказал, что у армии РФ стоит задача до 10 июня полностью захватить Северодонецк или перерезать трассу Лисичанск-Бахмут и полностью ее взять под контроль.

"Поэтому сейчас огромное количество сил, все резервы – все брошено для выполнения этих двух задач", – подытожил глава ОВА.

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Марк Сировой

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