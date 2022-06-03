Бойцы Интернационального легиона прибыли на усиление украинских войск в Северодонецк. Радио Свобода показало видео. Также о подкреплении сообщила Луганская областная военная администрация.
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"Луганской области помогает весь мир: Иностранный легион вошел в Северодонецк. Бои за город продолжаются", – сообщает ОВА.
В опубликованном сюжете украинский военнослужащий сообщил, что бойцы Интернационального легиона усилят штурмовые группы ВСУ.
В сюжете сообщается о добровольцах из Грузии, Австралии, Бразилии, Франции и других стран.
- Вчера советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские войска заманили в ловушку российские подразделения в Северодонецке.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что есть все шансы на быстрое освобождение Северодонецка. Бои идут в центре города.
- В британской разведке считают, что армия России, вероятно, полностью захватит Луганскую область в течение двух недель.
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