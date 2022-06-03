Бойцы Интернационального легиона прибыли на усиление украинских войск в Северодонецк. Радио Свобода показало видео. Также о подкреплении сообщила Луганская областная военная администрация.

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"Луганской области помогает весь мир: Иностранный легион вошел в Северодонецк. Бои за город продолжаются", – сообщает ОВА.

В опубликованном сюжете украинский военнослужащий сообщил, что бойцы Интернационального легиона усилят штурмовые группы ВСУ.

В сюжете сообщается о добровольцах из Грузии, Австралии, Бразилии, Франции и других стран.

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Оксана Житнюк

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