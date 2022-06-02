Арестович: Украинские войска втянули оккупантов в ловушку в Северодонецке

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что украинские защитники "втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно "сдав" город. Сейчас ВСУ "мочат московских товарищей в мясо", несмотря на их превосходство в авиации и артиллерии. Об этом он написал в Telegram.

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"Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно "сдав" город. Сейчас российское командование пребывает в шоке", – написал Арестович.

По его словам, российскому командованию уже доложили о взятии Северодонецка, но украинские войска нанесли жесткий встречный контрудар "и сейчас мочат московских товарищей в мясо, несмотря на их превосходство в авиации и артиллерии".

Арестович говорит, что украинские бойцы проявляют невероятное мужество, а командиры – тактические таланты.

"Там очень жесткие бои. Российское командование сейчас бросает все наличные силы на удержание (заметьте, уже не на захват – на удержание!) Северодонецка", – написал Арестович.

"Битва не окончена. Наши рвут, рвут, рвут. Вот это – мастерство. Покруче противника", – добавил он.

1 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне не полностью заняли Северодонецк, а часть украинских войск отошла на более выгодные и заранее подготовленные позиции, еще часть – продолжает вести бои внутри города.

За последние сутки в Северодонецке российская армия не смогла добиться успехов, а на некоторых улицах ВСУ контратаковали и отбросили противника.

Сегодня в Генштабе заявили, что нет необходимости в отходе украинских подразделений из Северодонецка, несмотря на угрозу окружения.

Вадим Ребрина

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