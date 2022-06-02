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ВСУ отодвинули россиян с нескольких улиц в Северодонецке – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 12:36
ВСУ отодвинули россиян с нескольких улиц в Северодонецке – Гайдай - Фото
Северодонецк (Фото: Сергей Гайдай/Telegram)

За последние сутки в Северодонецке российская армия не смогла добиться успехов, а на некоторых улицах ВСУ контратаковали и отбросили противника. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. 

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По его словам, за прошедшие сутки у оккупантов нет новых успехов в Северодонецке, а на некоторых улицах противник был отодвинут.

Российская армия пытается прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях — со стороны Золотого, Попасной, Камышевахи и Белогоровки. 

Бои в Луганской области (Карта: understandingwar.org)

Гайдай также рассказал, что власти держат связь с людьми, сидящими в убежищах на Луганщине. В больнице Лисичанска обстрелами оккупантов были уничтожены несколько кабинетов и транспорт. 

Читайте также: РФ понадобится пауза перед Северским Донцом, украинцы разрушили мосты – разведка Британии

Дмитрий Гриниченко
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ВСУ война Донбасс луганская область северодонецк Cергей Гайдай
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