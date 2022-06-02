ВСУ отодвинули россиян с нескольких улиц в Северодонецке – Гайдай

За последние сутки в Северодонецке российская армия не смогла добиться успехов, а на некоторых улицах ВСУ контратаковали и отбросили противника. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, за прошедшие сутки у оккупантов нет новых успехов в Северодонецке, а на некоторых улицах противник был отодвинут.

Российская армия пытается прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях — со стороны Золотого, Попасной, Камышевахи и Белогоровки.

Гайдай также рассказал, что власти держат связь с людьми, сидящими в убежищах на Луганщине. В больнице Лисичанска обстрелами оккупантов были уничтожены несколько кабинетов и транспорт.

1 июня Гайдай сообщил, что россияне не полностью заняли Северодонецк, а часть украинских войск отошла на более выгодные и заранее подготовленные позиции, еще часть – продолжает вести бои внутри города.

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Дмитрий Гриниченко

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