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ВСУ проводят контратаки на улицах Северодонецка – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 20:45
ВСУ проводят контратаки на улицах Северодонецка – глава ОВА - Фото
Сергей Гайдай (фото - Луганская ОВГА)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что уличные бои в Северодонецке продолжаются, оккупировано около 80% областного центра, включая восточные кварталы. 

На некоторых улицах наши защитники имеют успех, проведены пробные контратаки, в плен взято шестеро оккупантов, уточнил Гайдай. 

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"Ждем сведений, которые могут нам помочь отбить орков за пределы города. За Северодонецк будут биться до конца!", – заявил глава ОВА. 

Он добавил, что под обстрелами находится вся контролируемая территория Луганской области.  

Украинским силам удается завозить гуманитарные грузы во многие населенные пункты области, и даже – эвакуировать людей. 

Лисичанск продолжает находиться под украинским контролем.  

"Это выгодная в военном отношении позиция. Расположение города на возвышенности дает много возможностей. Оборона города сильна", – подытожил Гайдай. 

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Роман Брыль
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ВСУ северодонецк российские оккупанты Cергей Гайдай
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