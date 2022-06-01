ВСУ проводят контратаки на улицах Северодонецка – глава ОВА
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что уличные бои в Северодонецке продолжаются, оккупировано около 80% областного центра, включая восточные кварталы.
На некоторых улицах наши защитники имеют успех, проведены пробные контратаки, в плен взято шестеро оккупантов, уточнил Гайдай.
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"Ждем сведений, которые могут нам помочь отбить орков за пределы города. За Северодонецк будут биться до конца!", – заявил глава ОВА.
Он добавил, что под обстрелами находится вся контролируемая территория Луганской области.
Украинским силам удается завозить гуманитарные грузы во многие населенные пункты области, и даже – эвакуировать людей.
Лисичанск продолжает находиться под украинским контролем.
"Это выгодная в военном отношении позиция. Расположение города на возвышенности дает много возможностей. Оборона города сильна", – подытожил Гайдай.
- Сегодня утром Гайдай сообщил, что российские оккупанты контролируют уже 70% Северодонецка, часть украинских войск отошла на более выгодные позиции.
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