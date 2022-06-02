РФ понадобится пауза перед Северским Донцом, украинцы разрушили мосты – разведка Британии

Армия России захватила большую часть Северодонецка, но ей, вероятно, понадобится пауза перед форсированием Северского Донца. Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на свою разведку.

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Отмечается, что большая часть Северодонецка находится под контролем российских оккупантов, однако дорогу в Северодонецкий "карман" контролируют украинцы. РФ добивается устойчивых успехов на местах благодаря сильному сосредоточению артиллерии, хотя и несет потери.

По словам разведчиков, для планов РФ развивать наступление в Донецкой области в случае полного захвата Луганской жизненно важным является форсирование Северского Донца.

Река является естественной преградой для наступления россиян, потенциально они могут пересечь ее возле Лимана, а также между Северодонецком и Лисичанском, пишут британцы. Однако в обоих местах линию реки контролируют украинские, которые разрушили мосты.

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Разведчики предполагают: России, вероятно, понадобится хотя бы короткая тактическая пауза, чтобы передислоцироваться к форсированию реки и наступлению вглубь Донецкой области, где украинские силы имеют подготовленные позиции. Это может привести к потере темпа, набранного за неделю.

В мае армия РФ несколько раз пыталась форсировать Северский Донец, но понесла большие потери.

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Марк Сировой

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