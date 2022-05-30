Битва за Донбасс. Ситуация в Северодонецке, Лимане и на Бахмутской трассе на утро 30 мая

Российские оккупанты закрепляются на северо-восточной и юго-восточной окраинах Северодонецка в Луганской области. Для усиления группировки войск на этих участках они перебросили из РФ "в определенные районы" боеприпасы и технику, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Военный репортер Юрий Бутусов сообщил, что противник "зашел в город с двух сторон, в городе идут ожесточенные уличные бои". "Сейчас четкой линии фронта в Северодонецке нет, бои происходят иногда на самых коротких дистанциях. Российские войска пытаются прорваться на широком фронте", – уточнил военкор.

Он добавил, что десантники 81-й ДШБ уничтожили в городе "целую группу" россиян, взяв в плен двух солдат из 7-й мотострелковой бригады ВС РФ, – некоего Артема Хохлова, наемника из Грозного, и Григория Гуджиева.

Читайте также: Почему украинским военным нужно подумать о заморозке спермы и яйцеклеток – эмбриолог

Глава Луганской областной военной администрации Гайдай утром 30 мая написал, что россияне вошли на окраины Северодонецка. Погибли двое горожан, пятеро ранены: они готовили еду во дворе, когда начался обстрел.

"Враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию. Россияне перебрасывают на это направление боеприпасы и технику в большом количестве. Впрочем, наши военные крепко держат оборону, чтобы не допустить врага вглубь страны", – отметил он.

Смотрите видео: "Не падаем духом и верим в победу": Как выживают под обстрелами Лисичанск и Северодонецк

По данным Генштаба, враг закрепляется также в соседнем Лимане, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск.

Экс-нардеп, сейчас боец аэроразведки Игорь Луценко сообщил: "Держим села по обе стороны от трассы Бахмут-Лисичанск".

"Выглядит и звучит это следующим образом. Минометы почти постоянно, с небольшими перерывами. Так же часто – БМД-4, 100 мм. Раз в день – обстрел "Пионом". Громко. Спорадически выезжают танки и валят (не стреляют, а именно валят) из посадки. Отстреливают быстро 10-15 выстрелов и сбегают. Раз в 2-3 часа – вертолеты. Спасает то, что их, как правило, слышно заранее, хватает секунд, чтобы спрятаться. Комбинация ''гул двигателей – волны грома'' уже привычна для уха. Самолеты не чаще раза в день, но где, куда и как – трудно сказать, они слишком быстры. "Грады" каждый час. Но бывает несколько часов без "градов". "Грады" кассетные и обычные", – описал он.

В Генштабе добавили, что захватчики перегруппировываются и для дальнейшего наступления на Александрополье – Камышеваху (северные пригороды оккупированной Попасной).

На Кураховском и Новопавловском направлениях россияне не вели активных боевых действий: обстреливали позиции сил обороны, задействуя авиацию.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.