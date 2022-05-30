UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Битва за Донбасс. Ситуация в Северодонецке, Лимане и на Бахмутской трассе на утро 30 мая

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 08:32
Битва за Донбасс. Ситуация в Северодонецке, Лимане и на Бахмутской трассе на утро 30 мая - Фото
Трофейная техника оккупантов со скорректированной ВСУ надписью (фото - Генштаб)

Российские оккупанты закрепляются на северо-восточной и юго-восточной окраинах Северодонецка в Луганской области. Для усиления группировки войск на этих участках они перебросили из РФ "в определенные районы" боеприпасы и технику, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Военный репортер Юрий Бутусов сообщил, что противник "зашел в город с двух сторон, в городе идут ожесточенные уличные бои". "Сейчас четкой линии фронта в Северодонецке нет, бои происходят иногда на самых коротких дистанциях. Российские войска пытаются прорваться на широком фронте", – уточнил военкор.

Он добавил, что десантники 81-й ДШБ уничтожили в городе "целую группу" россиян, взяв в плен двух солдат из 7-й мотострелковой бригады ВС РФ, – некоего Артема Хохлова, наемника из Грозного, и Григория Гуджиева.

Читайте также: Почему украинским военным нужно подумать о заморозке спермы и яйцеклеток – эмбриолог

Глава Луганской областной военной администрации Гайдай утром 30 мая написал, что россияне вошли на окраины Северодонецка. Погибли двое горожан, пятеро ранены: они готовили еду во дворе, когда начался обстрел.

"Враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию. Россияне перебрасывают на это направление боеприпасы и технику в большом количестве. Впрочем, наши военные крепко держат оборону, чтобы не допустить врага вглубь страны", – отметил он.

Смотрите видео: "Не падаем духом и верим в победу": Как выживают под обстрелами Лисичанск и Северодонецк

По данным Генштаба, враг закрепляется также в соседнем Лимане, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск.

Экс-нардеп, сейчас боец аэроразведки Игорь Луценко сообщил: "Держим села по обе стороны от трассы Бахмут-Лисичанск".

"Выглядит и звучит это следующим образом. Минометы почти постоянно, с небольшими перерывами. Так же часто – БМД-4, 100 мм. Раз в день – обстрел "Пионом". Громко. Спорадически выезжают танки и валят (не стреляют, а именно валят) из посадки. Отстреливают быстро 10-15 выстрелов и сбегают. Раз в 2-3 часа – вертолеты. Спасает то, что их, как правило, слышно заранее, хватает секунд, чтобы спрятаться. Комбинация ''гул двигателей – волны грома'' уже привычна для уха. Самолеты не чаще раза в день, но где, куда и как – трудно сказать, они слишком быстры. "Грады" каждый час. Но бывает несколько часов без "градов". "Грады" кассетные и обычные", – описал он.

В Генштабе добавили, что захватчики перегруппировываются и для дальнейшего наступления на АлександропольеКамышеваху (северные пригороды оккупированной Попасной).

На Кураховском и Новопавловском направлениях россияне не вели активных боевых действий: обстреливали позиции сил обороны, задействуя авиацию.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс северодонецк лисичанск славянск сводка генштаб Лиман юрий бутусов бахмутская трасса Сергей Гайдай Курахово
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 