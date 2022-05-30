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Россия снимет приоритет c наступлений у Изюма и Лимана в пользу Северодонецка – ISW

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 03:28
Россия снимет приоритет c наступлений у Изюма и Лимана в пользу Северодонецка – ISW - Фото
Северодонецк (Скриншот видео)

Российские войска в ближайшие дни откажутся от приоритетов наступлений у Изюма и Лимана в пользу Северодонецка. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 29 мая.

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По мнению аналитиков, российская кампания на востоке Украины, которая ранее была направлена ​​на полный захват Луганской и Донецкой областей, теперь почти полностью сосредоточена на Северодонецке.

Маловероятно, пишут в ISW, что российские войска смогут проводить несколько одновременных операций и, скорее всего, в ближайшие дни они откажутся от приоритетов наступления юго-восточнее Изюма и западнее Лимана в пользу концентрации имеющихся сил в Северодонецке.

Как отмечается, россияне продолжали штурм Северодонецка 29 мая, но подтвержденных продвижений не было. Успех России в интенсивных городских боях, скорее всего, будет медленным, прогнозируют аналитики.

Читайте также: Контрнаступление ВСУ в Херсонской области помешает оккупантам эффективно окопаться – ISW

Наталия Медведева
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северодонецк isw
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