Россия снимет приоритет c наступлений у Изюма и Лимана в пользу Северодонецка – ISW
Российские войска в ближайшие дни откажутся от приоритетов наступлений у Изюма и Лимана в пользу Северодонецка. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 29 мая.
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По мнению аналитиков, российская кампания на востоке Украины, которая ранее была направлена на полный захват Луганской и Донецкой областей, теперь почти полностью сосредоточена на Северодонецке.
Маловероятно, пишут в ISW, что российские войска смогут проводить несколько одновременных операций и, скорее всего, в ближайшие дни они откажутся от приоритетов наступления юго-восточнее Изюма и западнее Лимана в пользу концентрации имеющихся сил в Северодонецке.
Как отмечается, россияне продолжали штурм Северодонецка 29 мая, но подтвержденных продвижений не было. Успех России в интенсивных городских боях, скорее всего, будет медленным, прогнозируют аналитики.
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