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Контрнаступление ВСУ в Херсонской области помешает оккупантам эффективно окопаться – ISW

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 02:42
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области помешает оккупантам эффективно окопаться – ISW - Фото
Карта ISW

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины в Херсонской области помешает российским войскам создать эффективную линию оборону на оккупированных территориях южного направления. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 29 мая.

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"Украинское контрнаступление на северо-западе Херсонской области вынудило российские войска занять оборонительные позиции и, вероятно, помешает россиянам эффективно окопаться и укрепить контроль над оккупированными территориями вдоль южной оси", – говорится в сообщении.

В ISW отмечают, что получили новые подтвержlения проведения 28 мая украинскими войсками успешной контратаки вблизи границы Херсонско-Николаевской области, которая вынудила российские войска перейти к обороне.

По мнению аналитиков, контратака ВСУ, видимо, не приведет к отвоеванию значительной территории в ближайшем будущем, но она, скорее всего, нарушит российские планы и потенциально заставит Россию перебросить подкрепления в Херсонскую область.

"Украинские контратаки могут дополнительно замедлить усилия России по консолидации административного контроля над оккупированным югом Украины", – говорится в сообщении.

В ISW добавили, что 29 мая продолжающееся украинское контрнаступление на северо-западе Херсонской области не привело к подтвержденным успехам, и российские силы сосредоточились на удержании своих оборонительных позиций и предприняли ограниченные атаки, чтобы вернуть утраченные позиции.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области помешает оккупантам эффективно окопаться – ISW

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Наталия Медведева
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Херсонская область контрнаступление isw
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