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После битвы за Северодонецк Украина получит шанс на оперативное контрнаступление – ISW

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 04:06
После битвы за Северодонецк Украина получит шанс на оперативное контрнаступление – ISW - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

По завершении битвы за Северодонецк, независимо от ее результата, украинская армия получит шанс возобновить контрнаступление на оперативном уровне. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 28 мая.

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"Путин теперь швыряет людей и боеприпасы в последний оставшийся крупный населенный пункт в этой области, Северодонецк, как будто его взятие выиграет войну для Кремля. Он не прав. Когда битва за Северодонецк закончится, независимо от того, на чьей стороне будет находиться город, российское наступление на оперативном и стратегическом уровнях, скорее всего, достигнет кульминации, что даст Украине шанс возобновить контрнаступление на оперативном уровне, чтобы отбросить российские войска", – говорится в сообщении.

В ISW назвали битву за Северодонецк самым сильным вызовом для украинской армии после Азовстали.

В Институте допускают возможность того, что россияне могут захватить город и одержать тактическую победу, но отмечают, что такой исход не гарантирован – российские атаки могут снова застопориться.

"Россияне платят за свой нынешний тактический успех цену, несоразмерную любой реальной оперативной или стратегической выгоде, на которую они могут рассчитывать", – уверены в ISW.

Аналитики объясняют важность Северодонецка для Москвы тем, что его захват позволил бы заявить, что Россия полностью контролирует Луганскую область.

Однако, как заявляют в ISW, это не даст России никакой другой существенной военной или экономической выгоды.

Более того, битва за Северодонецк, скорее всего, предотвратит продолжение крупномасштабных российских наступательных операций на других направлениях.

"Украинские защитники нанесли страшные потери российским атакующим в районе Северодонецка. Москва не сможет восстановить большое количество боеспособной мощи, даже если захватит Севердонецк, потому что легкомысленно тратит эту боевую мощь на взятие города", – прогнозируют в ISW.

В Институте также отмечают снижение профессионализма российских офицеров и боевого духа военных.

"Если российские войска, застрявшие на второстепенных направлениях, потеряют волю к бою, поскольку битва за Севердонецк поглощает большую часть доступной российской наступательной боевой мощи, у Украины может появиться шанс начать серьезные контрнаступления с хорошими шансами на успех", – говорится в отчете ISW. 

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Наталия Медведева
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isw северодонецк контрнаступление
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