UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: ВСУ пошли в наступление в Херсонской области, на Донбассе идут активные бои

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 19:10
Генштаб: ВСУ пошли в наступление в Херсонской области, на Донбассе идут активные бои - Фото
Фото: EPA

Генеральный штаб сообщил, что Вооруженные Силы Украины пошли в наступление в Херсонской области, заставив россиян обороняться на невыгодных рубежах вблизи сел Андреевка, Лозовое и Белогорка. Эти населенные пункты находятся на левом берегу реки Ингулец, которая в том месте разделяет Николаевскую и Херсонскую область.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Россия в свою очередь обстреливает другие села вблизи админграницы Херсонской области: Осокоровку, Нововоронцовку, Новоалександровку на севере области и Прибужское, Посад-Покровское, Благодатное между Херсоном и Николаевом.

Выезд с оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию заблокирован, сообщило оперативное командование "Юг".

Продолжаются активные боевые действия на Донбассе с целью окружения Лисичанска и Северодонецка. Враг пытается подойти к Северодонецку с южной стороны, но сегодня его наступление в сторону поселка Боровское удалось отбить.

Бои ведутся в районе Камышевахи и Новолуганского на Бахмутском направлении и вдоль линии столкновения на Авдеевском направлении. Штурмовая авиация врага обстреливала Авдеевку, Веселое, Каменку.

Российские войска сегодня также закреплялись в Лимане и обстреливали из самолетов соседнюю Диброву.

Читайте также: Зеленский заявил, что готов к переговорам только с Путиным: Все остальные там – никто

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донецкая область война луганская область северодонецк Херсонская область генштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 