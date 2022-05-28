Генштаб: ВСУ пошли в наступление в Херсонской области, на Донбассе идут активные бои

Генеральный штаб сообщил, что Вооруженные Силы Украины пошли в наступление в Херсонской области, заставив россиян обороняться на невыгодных рубежах вблизи сел Андреевка, Лозовое и Белогорка. Эти населенные пункты находятся на левом берегу реки Ингулец, которая в том месте разделяет Николаевскую и Херсонскую область.

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Россия в свою очередь обстреливает другие села вблизи админграницы Херсонской области: Осокоровку, Нововоронцовку, Новоалександровку на севере области и Прибужское, Посад-Покровское, Благодатное между Херсоном и Николаевом.

Выезд с оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию заблокирован, сообщило оперативное командование "Юг".

Продолжаются активные боевые действия на Донбассе с целью окружения Лисичанска и Северодонецка. Враг пытается подойти к Северодонецку с южной стороны, но сегодня его наступление в сторону поселка Боровское удалось отбить.

Бои ведутся в районе Камышевахи и Новолуганского на Бахмутском направлении и вдоль линии столкновения на Авдеевском направлении. Штурмовая авиация врага обстреливала Авдеевку, Веселое, Каменку.

Российские войска сегодня также закреплялись в Лимане и обстреливали из самолетов соседнюю Диброву.

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Андрей Водяный

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