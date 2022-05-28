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Зеленский заявил, что готов к переговорам только с Путиным: Все остальные там – никто

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 17:12
Зеленский заявил, что готов к переговорам только с Путиным: Все остальные там – никто - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот из видеозаписи)

Президент Владимир Зеленский готов рассматривать переговоры только с российским диктатором Владимиром Путиным, потому что остальные представители властей в РФ – "никто". Об этом он сказал в интервью нидерландскому каналу NOS.

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Зеленскому задали вопрос, при каких условиях он хочет провести переговоры с Путиным на президентском уровне.

"Вопрос не в том, что я хочу с ним договариваться. Вопрос в том, что там (в России. – ред.) не с кем договариваться. Он выстроил такое государство, в котором никто ничего не решает. Потому не важно, что говорит их министр иностранных дел, неважно, что он отправляет к нам какую-то переговорную группу, которая встречается с нашей в Турции. Все эти люди – они никто, к сожалению", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что готов сесть за стол переговоров с Путиным "в любое время, сейчас".

Отвечая на вопрос, при каких условиях будут возможны переговоры, Зеленский сказал: "А какие условия могут быть к нам, если они пришли к нам убивать нас, какие условия?".

  • В интервью 21 мая Зеленский сказал, что переговоры с Путиным должны решить три основных вопроса – деоккупация всей территории Украины, обмен пленными, заключение мира. 

Читайте также: Зеленский – премьеру Нидерландов: Если Украине не место в ЕС, скажите это

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский
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