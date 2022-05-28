Зеленский – премьеру Нидерландов: Если Украине не место в ЕС, скажите это
Президент Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте должен дать четкий ответ по поводу членства Украины в ЕС. Об этом он рассказал в интервью нидерландскому изданию Nieuwsuur.
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На вопрос журналистки о том, разочаровало ли Зеленского, что Рютте в своем обращении к украинскому парламенту ничего не сказал о членстве Украины в ЕС, он ответил, что у них был телефонный разговор по этому поводу.
"Я очень откровенно сказал: если вы думаете, что нам не место в ЕС, то вы должны сказать это четко", – рассказал Зеленский.
По словам Зеленского, Рютте ответил, что в ЕС есть место для Украины, "но нужно пройти определенные шаги".
Зеленский также добавил, что население Нидерландов в большинстве выступило за вступление Украины в ЕС, и политики также должны поддержать членство, потому что их выбирает народ.
Зеленский отметил, что Украина готова получить статус кандидата на вступление и понимает необходимость проведения реформ.
По словам Зеленского, со статусом кандидата в ЕС Украина получила бы сигнал, который сделал бы ее сильнее в борьбе против России.
- В марте Рютте заявлял, что Украина подала заявку на членство в Евросоюзе, но ускоренной процедуры вступления не существует.
- 24 мая, выступая в парламенте Нидерландов, Рютте сказал, что вероятность того, что Украина скоро станет кандидатом в члены ЕС, невелика, и "слишком многим странам ЕС эта идея не нравится".
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