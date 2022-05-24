UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МИД о заявлении премьера Нидерландов: В интересах Европы искать решения, а не отговорки

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 16:50
МИД о заявлении премьера Нидерландов: В интересах Европы искать решения, а не отговорки - Фото
Олег Николенко (скриншот видео канала "Дом")

В Министерство иностранных дел Украины отреагировали на заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о том, что Украина вряд ли скоро получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, и "это было бы несправедливо по отношению к странам Западных Балкан, которые гораздо дольше ждали статуса кандидата".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что "несправедливо привязывать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС к прогрессу в интеграции Западных Балкан".

"Мы полностью поддерживаем европейскую интеграцию стран Западных Балкан, но каждая страна заслуживает индивидуального подхода, основанного на ее собственных добродетелях", – заявил спикер МИД.

Николенко подчеркнул, что предоставление статуса кандидата для Украины и стран Западных Балкан не противоречат друг другу – напротив, по его словам, это должен быть комплементарный процесс, а интеграция Украины и Западных Балкан только сделает ЕС более сильным и процветающим.

Представитель ведомства отметил, что Украина защищает европейские ценности, мир и безопасность Европы ценой жизни своих граждан. При этом Украина слышит много слов поддержки и восхищения мужеством, заверения в принадлежности к одной европейской семье.

"Настал момент истины: ЕС должен продемонстрировать солидарность с Украиной не только на словах, но и на деле. В интересах Европы искать решения, а не отговорки", – добавил Николенко.

  • В марте Рютте заявлял, что Украина подала заявку на членство в Евросоюзе, но ускоренной процедуры вступления не существует.
  • Сегодня, выступая в парламенте Нидерландов, Рютте сказал, что вероятность того, что Украина скоро станет кандидатом в члены ЕС, невелика, и "слишком многим странам ЕС эта идея не нравится". 

Читайте также: Зеленский: Нам не нужны альтернативы кандидатству в ЕС. Это очередной компромисс ЕС с РФ

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МИД нидерланды кандидат марк рютте статус евроинтеграция членство в ес
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 