МИД о заявлении премьера Нидерландов: В интересах Европы искать решения, а не отговорки

В Министерство иностранных дел Украины отреагировали на заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о том, что Украина вряд ли скоро получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, и "это было бы несправедливо по отношению к странам Западных Балкан, которые гораздо дольше ждали статуса кандидата".

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Спикер МИД Олег Николенко заявил, что "несправедливо привязывать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС к прогрессу в интеграции Западных Балкан".

"Мы полностью поддерживаем европейскую интеграцию стран Западных Балкан, но каждая страна заслуживает индивидуального подхода, основанного на ее собственных добродетелях", – заявил спикер МИД.

Николенко подчеркнул, что предоставление статуса кандидата для Украины и стран Западных Балкан не противоречат друг другу – напротив, по его словам, это должен быть комплементарный процесс, а интеграция Украины и Западных Балкан только сделает ЕС более сильным и процветающим.

Представитель ведомства отметил, что Украина защищает европейские ценности, мир и безопасность Европы ценой жизни своих граждан. При этом Украина слышит много слов поддержки и восхищения мужеством, заверения в принадлежности к одной европейской семье.

"Настал момент истины: ЕС должен продемонстрировать солидарность с Украиной не только на словах, но и на деле. В интересах Европы искать решения, а не отговорки", – добавил Николенко.

В марте Рютте заявлял, что Украина подала заявку на членство в Евросоюзе, но ускоренной процедуры вступления не существует.

Сегодня, выступая в парламенте Нидерландов, Рютте сказал, что вероятность того, что Украина скоро станет кандидатом в члены ЕС, невелика, и "слишком многим странам ЕС эта идея не нравится".

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Оксана Житнюк

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