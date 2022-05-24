Премьер Нидерландов назвал маловероятным быстрое получение статуса кандидата в ЕС Украиной

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что вероятность того, что Украина скоро станет кандидатом в члены Евросоюза, невелика, и "слишком многим странам ЕС эта идея не нравится". Об этом Рютте сказал в ходе выступления в парламенте Нидерландов, сообщает NL Times.

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Рютте заявил, что быстрое получение статуса кандидата Украиной было бы несправедливо по отношению к странам Западных Балкан, которые намного дольше ждали предоставления такого статуса.

"Один из вариантов состоит в том, что Украина становится потенциальным кандидатом в члены, и ей сообщают, сколько шагов ей еще нужно сделать, чтобы получить этот статус. Так уже было с Боснией. Это также поможет гарантировать, что украинское правительство не будет демотивировано", – сказал Рютте.

По словам Рютте, до полномасштабного российского вторжения Украина была "очень далека" от статуса кандидата в члены ЕС. Он также не видит, что ситуация быстро изменится для Молдовы. Это не исключает, что эти страны в конечном итоге не вступят в ЕС, считает премьер-министр Нидерландов.

В марте Рютте заявлял, что Украина подала заявку на членство в Евросоюзе, но ускоренной процедуры вступления не существует.

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