Макрон считает "нереальными" переговоры о вступлении Украины в ЕС, пока идет война

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве в Евросоюзе со страной, находящейся в состоянии войны. Об этом он сказал на саммите ЕС в Версальском дворце в Париже, сообщает Reuters.

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Макрон также заявил, что странам Европейского Союза необходимо договориться о времени, в течение которого блок сможет отказаться от российского ископаемого топлива.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в комментарии журналистам в Париже, что Украина подала заявку на членство в Евросоюзе, но ускоренной процедуры вступления не существует.

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Он хочет, чтобы обращение было рассмотрено по новой, ускоренной процедуре.

2 марта президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что Европарламент признает европейскую перспективу Украины: "Мы приветствуем, господин президент, заявку Украины на получение статуса кандидата и будем работать для достижения этой цели. Мы должны смотреть в будущее вместе".

Вадим Ребрина

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