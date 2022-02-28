Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе
28.02.2022, 17:59
Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль (Фото - Андрей Сибига)
Президент Украины Владимир Зеленский только что подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Об этом в своем Facebook написал замглавы Офиса президента Андрей Сибига.
Вместе со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем подписано также общее заявление.
"Документы уже по дороге в Брюссель. Поздравляю, Украина, поздравляю всех нас", – написал Сибига.
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