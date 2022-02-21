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Путин признал "республиками" захваченные Россией территории Донбасса

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 21:37
Путин признал
Владимир Путин (скриншот с видео)

Президент РФ Владимир Путин признал "независимыми республиками" захваченные Россией территории Донбасса. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

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Путин начал свое видеообращение с заявления о том, что "современная Украина целиком и полностью создана Россией".

"Это Украина Владимира Ильича Ленина. Это подтверждается архивными документами. А теперь благодарные потомки посносили памятники. У них это называется декоммунизация. Ну что ж. Мы готовы вам показать, что означает настоящая декоммунизация", – сказал Путин.

Он в очередной раз повторил все лживые российские нарративы о независимости Украины, ее евроатлантическом выборе, Майдане и т. д.

О переговорах с США и НАТО по "гарантиям безопасности" Путин сказал: "В сложившейся ситуации, когда наши предложения о равноправном диалоге по принципиальным вопросам фактически остались без ответа со стороны США и НАТО, когда уровень угроз для нашей страны значительно возрастает, Россия имеет полное право принимать ответные меры обеспечения собственной безопасности. Именно так и будем поступать".

В конце своего выступления Путин признал "независимость и суверенитет" захваченных Россией территорий Украины.

"Считаю необходимым признать уже давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками", – сказал Путин. По его словам, эти документы будут подписаны "в самое ближайшее время".

"А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима", – добавил он.

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Вадим Ребрина
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Донбасс владимир путин
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