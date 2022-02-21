Главари террористов просят Путина признать оккупированные районы Донбасса
Главари террористических организаций ДНР и ЛНР призвали президента России Владимира Путина признать оккупированные территории Донбасса "независимыми республиками". Соответствующие видеообращения к Путину они опубликовали сегодня, 21 февраля.
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Террористы хотят, чтобы Путин признал оккупированные районы Донецкой и Луганской областей как "независимые, демократические, правовые, социальные государства".
Также главари боевиков просят лидера страны-агрессора рассмотреть заключение договора о дружбе и сотрудничестве между террористическими организациями и РФ, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.
Свои просьбы к Путину главари террористов объясняют собственным фейком о якобы планирующихся "наступательных действиях ВСУ".
На сегодня Путин созвал внеплановое заседание Совета безопасности России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что это "не очередное" заседание, но повестку не озвучил.
25 февраля 2014 года Путин проводил оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ во время гибридного вторжения в Украину и начала оккупации Крыма.
- 15 февраля 2022 года нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если РФ признает оккупированные регионы республиками, это будет означать де-юре и де-факто выход РФ из минских соглашений. С аналогичной позицией выступили в Офисе президента.
- Украина обратилась в ООН в связи с решением российских депутатов просить Путина признать оккупированные территории Донбасса.
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