Главари террористов просят Путина признать оккупированные районы Донбасса

Главари террористических организаций ДНР и ЛНР призвали президента России Владимира Путина признать оккупированные территории Донбасса "независимыми республиками". Соответствующие видеообращения к Путину они опубликовали сегодня, 21 февраля.

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Террористы хотят, чтобы Путин признал оккупированные районы Донецкой и Луганской областей как "независимые, демократические, правовые, социальные государства".

Также главари боевиков просят лидера страны-агрессора рассмотреть заключение договора о дружбе и сотрудничестве между террористическими организациями и РФ, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

Свои просьбы к Путину главари террористов объясняют собственным фейком о якобы планирующихся "наступательных действиях ВСУ".

На сегодня Путин созвал внеплановое заседание Совета безопасности России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что это "не очередное" заседание, но повестку не озвучил.

25 февраля 2014 года Путин проводил оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ во время гибридного вторжения в Украину и начала оккупации Крыма.

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Оксана Житнюк

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