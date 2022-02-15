Нелегитимная Госдума просит Путина признать захваченные террористами районы на Донбассе

Депутаты нелегитимной Госдумы России на заседании проголосовали за проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".

Документ, подготовленный коммунистами, предусматривает, что теперь обращение передадут Путину. За него проголосовал 351 депутат, 16 – против, один воздержался.

Альтернативный документ, подготовленный путинской Единой Россией, депутаты не поддержали – за него проголосовало 310 человек.

Два разных проекта по одному и тому же вопросу разрабатывали КПРФ и Единая Россия. Коммунисты хотели направить обращение сразу Путину, а едросы говорили, что сначала проект нужно рассмотреть в Минобороны РФ и МИД РФ.

Сегодня, 15 февраля, Верховная Рада обратилась к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира с просьбой не признавать "республиками" террористов Донбасса. Депутаты просят не признавать решения от России по оккупированным территориям Украины. За постановление на заседании проголосовал 331 депутат.

Яна Катасонова

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