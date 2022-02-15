Нелегитимная Госдума просит Путина признать захваченные террористами районы на Донбассе
Депутаты нелегитимной Госдумы России на заседании проголосовали за проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
Документ, подготовленный коммунистами, предусматривает, что теперь обращение передадут Путину. За него проголосовал 351 депутат, 16 – против, один воздержался.
Альтернативный документ, подготовленный путинской Единой Россией, депутаты не поддержали – за него проголосовало 310 человек.
Сегодня, 15 февраля, Верховная Рада обратилась к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира с просьбой не признавать "республиками" террористов Донбасса. Депутаты просят не признавать решения от России по оккупированным территориям Украины. За постановление на заседании проголосовал 331 депутат.
- В сентябре 2021-го в нелегитимную Госдуму РФ избрали экс-главаря террористической организации "ДНР" Александра Бородая, который призвал уничтожить Украину.
- 4 декабря экс-президент РФ Дмитрий Медведев выдал партийные билеты Единой России главарям террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.
- 19 января 2022 года российские коммунисты зарегистрировали проект постановления об обращении к Путину с просьбой "признать" оккупированные территории Донбасса, на которых они увидели "демократию".
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