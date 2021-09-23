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Экс-главаря террористов на Донбассе избрали в Госдуму. Он призвал уничтожить Украину

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 14:02
Экс-главаря террористов на Донбассе избрали в Госдуму. Он призвал уничтожить Украину - Фото
Александр Бородай (скриншот из видеозаписи)

Экс-главарь террористической организации ДНР россиянин Александр Бородай, который на днях стал депутатом партии власти в нелегитимной Госдуме РФ, призвал уничтожить Украину. Об этом он заявил антиукраинскому ресурсу Украина.ру.

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Член фракции Единой России убежден, что "для того, чтобы русский народ, русское государство имело возможность нормально существовать, украинская государственность, точнее, имитация государственности… должна быть тем или иным образом разрушена".

Экс-главарь террористов ДНР назвал свободную от оккупантов территорию Донбасса "территориями, которые оккупируют украинские войска". По его словам, если гибридные войска РФ пойдут в наступление, "русские добровольцы их, естественно, в этом поддержат, насколько это возможно".

  • В июле 2014 года Бородай был "премьер-министром" у террористов в Донецке, затем уехал в Россию, а его место занял "экс-министр госбезопасности" Приднестровья Владимир Антюфеев.
  • В мае 2021-го секретарь СНБО Алексей Данилов назвал пророссийскую партию ОПЗЖ "филиалом Единой России".
  • 8 сентября на временно оккупированную часть Донбасса приезжал российский миллиардер Константин Малофеев, которого журналисты-расследователи называют спонсором "русской весны" 2014 года и террористов ДНР/ЛНР. Бородай занимал в его ТОВ Царьград должность замгендиректора по развитию.
  • От партии Справедливая Россия – за правду в Госдуме среди прочих будет и российский боевик Захар Прилепин, который также воевал на Донбассе.
Виктория Найдёнова
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