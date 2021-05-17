Данилов: Филиал Единой России в лице ОПЗЖ ставит ультиматум и шантажирует Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал ОПЗЖ филиалом правящей партии РФ Единая Россия. Об этом он написал в Facebook.

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Пост Данилова стал ответом на заявление, опубликованное на сайте ОПЗЖ, один из лидеров которой – Виктор Медведчук – подозреваемый в деле о госизмене. В заявлении говорится: "Политическая ситуация в Украине давно вышла из правового поля и превратилась в массовую политическую травлю инакомыслия. Одним из последствий этого может стать эскалация конфликта на Донбассе, который потенциально способен перерасти в большую войну в Европе".

Данилов написал, что в случае ОПЗЖ речь идет не об оппозиции к власти, а об оппозиции к государству, к самому факту его существования.

"Лицемерие заявлений руководителей фактически российского политического представительства в Украине – партии ОПЗЖ – вряд ли может удивить, особенно учитывая, что они выписываются по лекалам "школы" пропагандистов им. Симоньян", – написал секретарь СНБО.

Он отметил, что дерзость последнего партийного обращения относительно политической ситуации в Украине вызывает особое недоумение.

"Филиал Единой России в лице ОПЗЖ ставит ультиматум и шантажирует не только Украину, но и мир угрозой развязывания войны в Европе путем активизации военных действий на востоке Украины. Нагло угрожает нам на нашей земле, прозрачно намекая на российские войска, которые они рассматривают как свой актив давления на украинскую власть и мировое сообщество", – написал Данилов.

По его словам, ОПЗЖ дублирует и развивает российские пропагандистские нарративы о "травле инакомыслия", "внутреннем конфликте", "притеснении русского языка".

Данилов заявил, что участники этой "оппозиции" в течение нескольких десятилетий системно и комплексно выстраивали кланово-олигархическое государство с коррупционной судебной системой, с законами, выписанными под "схемы" и "откаты", с вертикалью государственного управления, настроенной на высасывание ресурсов из государства и "распил" бюджетных средств.

"Сегодня для наведения порядка в стране, налаживания нормального функционирования всех ветвей власти проводится кропотливая работа, и мы делаем и будем делать ее каждый день", – пообещал секретарь СНБО.

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Наталия Медведева

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