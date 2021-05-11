СБУ: Медведчук и Козак вступили в сговор с РФ для подрывной экономической деятельности

По версии следствия, народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак в 2015 году вступили в предварительный сговор с чиновниками правительства России для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (в морской экономической зоне Украины, временно оккупированной РФ). Об этом на брифинге рассказали глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Сегодня Медведчуку и Козаку сообщили о подозрении в совершении госизмены и покушения на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

О подозрении сообщено по трем эпизодам. Один из них касается месторождения Глубокая, расположенного в прикерченском шельфе Черного моря. Ресурсы этого месторождения в денежном эквиваленте составляют более 38 млрд грн, рассказала Венедиктова.

По ее словам, в 2012 году на пользование этим месторождением было дано специальное разрешение компании "Новые проекты" из орбиты Медведчука.

В 2015 году подозреваемые передали оккупантам всю материальную и документальную базу этого месторождения. В эту деятельность был вовлечен замглавы правительства РФ.

В 2016 году так называемый арбитражный суд Крыма определил, что Новые проекты на момент оккупации Крыма были зарегистрированы на территории АРК, хотя на самом деле компания была зарегистрирована в Киеве. Компанию перерегистрировали как российскую.

Целью такой перерегистрации, по словам Баканова, была необходимость платить налоги не в Украине, а в РФ.

Участие Медведчука в компании Новые проекты подтверждена экспертизами, сказал глава СБУ. По его словам, Медведчук лично писал об этом проекте президенту РФ Владимиру Путину.

Венедиктова отметила, что фактически добыча ископаемых в месторождении Глубокая не началась по одной причине — территория участка частично пересекается с военным полигоном РФ. Медведчук, по словам генпрокурора, написал Путину с просьбой изменить границы полигона. В письме содержатся правки, сделанные, согласно выводу экспертизы, рукой Медведчука.

"Без совершенных Медведчуком и его сообщниками действий, по мнению специалистов, процесс по подготовке и разработке оккупантом месторождения занял бы годы и требовал бы значительных ресурсов", – сказала Венедиктова.

Сегодня СБУ провела обыски дома у Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Ему и депутату Козаку подписаны подозрения. Депутаты подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.

В ОПЗЖ назвали обыски "политической расправой над оппозиционным политиком".

Вадим Ребрина

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