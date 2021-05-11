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Обыски у Медведчука. ОПЗЖ "оставляет за собой право обратиться к украинскому народу"

11.05.2021, 18:08
Обыски у Медведчука. ОПЗЖ
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

В партии ОПЗЖ назвали обыски, проведенные дома у одного из своих лидеров Виктора Медведчука, а также в офисе партии, "политической расправой над оппозиционным политиком". Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ, не уточняя, где находится сам Медведчук.

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Там связывают обыски с проведением акций 9 мая, в ходе которых украинцы якобы продемонстрировали поддержку "идей ОПЗЖ".

"Уже через день после этого власть ответила политическими репрессиями против Виктора Медведчука. Не сумев доказать обоснованность последовавших до этого репрессий, принявших вид санкций, карательная машина полицейского государства пошла на новое беззаконие ‒ заявила об выдвижении подозрений Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку", – сказано в сообщении.

"В этих условиях партия оставляет за собой право обратиться к Украинскому народу для того, чтобы принять все необходимые меры и ограничить произвол и беззаконие, ограбление и геноцид граждан, преследование инакомыслящих", – добавили в ОПЗЖ.

Сегодня СБУ проводит обыски дома у Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Ему и депутату Козаку подписаны подозрения. Депутаты подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По состоянию на 18:00 информации о том, что им вручили подозрения, не было.



Вадим Ребрина
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Тарас Козак Крым госизмена виктор медведчук ОПЗЖ
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