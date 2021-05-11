СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку. Подписано подозрение в госизмене

Депутат Алексей Гончаренко сообщил, что обыски у Медведчука идут по делу о добыче газа в Крыму.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила у себя в Facebook, что подписала подозрение двум депутатам Верховной Рады с фамилиями на "М" и "К".

"Народные депутаты "М" и "К" подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму", – сообщила Венедиктова.

Она также отметила, что по результатам обысков местонахождение "М" не установлено, а потому СБУ "предпринимает соответствующие меры для его установления и вручения ему ходатайства о взятии под стражу".

"Считать Крым частью другого государства – нельзя", – подчеркнула Венедиктова, отметив, что речь идет о передаче ценных бумаг на недра, денежный эквивалент которых достигает 38 млрд грн.

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