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СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку. Подписано подозрение в госизмене

11.05.2021, 15:16
СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку. Подписано подозрение в госизмене - Фото
Виктор Медведчук (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)
Служба безопасности Украины пришла с обысками домой к одному из лидеров ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе СБУ.

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"Обыски проводятся. Исчерпывающие комментарии будут предоставлены позже", – отметили в ведомстве.

Сайт ZN.ua со ссылкой на источники сообщает, что обыски проводятся в здании по улице Монтажников в Киеве, где Медведчук живет с семьей, пока в основном доме в Пуще-Водице ведется капитальный ремонт.

Внешнее оцепление территории обеспечивает спецподразделение СБУ "Альфа", сообщают журналисты.
Депутат Алексей Гончаренко сообщил, что обыски у Медведчука идут по делу о добыче газа в Крыму.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила у себя в Facebook, что подписала подозрение двум депутатам Верховной Рады с фамилиями на "М" и "К".
"Народные депутаты "М" и "К" подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму", – сообщила Венедиктова.
Она также отметила, что по результатам обысков местонахождение "М" не установлено, а потому СБУ "предпринимает соответствующие меры для его установления и вручения ему ходатайства о взятии под стражу".
"Считать Крым частью другого государства – нельзя", – подчеркнула Венедиктова, отметив, что речь идет о передаче ценных бумаг на недра, денежный эквивалент которых достигает 38 млрд грн.

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Станислав Стороженко
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сбу обыски виктор медведчук
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