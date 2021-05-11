СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку. Подписано подозрение в госизмене
11.05.2021, 15:16
Виктор Медведчук (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)
Служба безопасности Украины пришла с обысками домой к одному из лидеров ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе СБУ.
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"Обыски проводятся. Исчерпывающие комментарии будут предоставлены позже", – отметили в ведомстве.
Сайт ZN.ua со ссылкой на источники сообщает, что обыски проводятся в здании по улице Монтажников в Киеве, где Медведчук живет с семьей, пока в основном доме в Пуще-Водице ведется капитальный ремонт.
Внешнее оцепление территории обеспечивает спецподразделение СБУ "Альфа", сообщают журналисты.
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"Обыски проводятся. Исчерпывающие комментарии будут предоставлены позже", – отметили в ведомстве.
Сайт ZN.ua со ссылкой на источники сообщает, что обыски проводятся в здании по улице Монтажников в Киеве, где Медведчук живет с семьей, пока в основном доме в Пуще-Водице ведется капитальный ремонт.
Внешнее оцепление территории обеспечивает спецподразделение СБУ "Альфа", сообщают журналисты.
Депутат Алексей Гончаренко сообщил, что обыски у Медведчука идут по делу о добыче газа в Крыму.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила у себя в Facebook, что подписала подозрение двум депутатам Верховной Рады с фамилиями на "М" и "К".
"Народные депутаты "М" и "К" подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму", – сообщила Венедиктова.
Она также отметила, что по результатам обысков местонахождение "М" не установлено, а потому СБУ "предпринимает соответствующие меры для его установления и вручения ему ходатайства о взятии под стражу".
"Считать Крым частью другого государства – нельзя", – подчеркнула Венедиктова, отметив, что речь идет о передаче ценных бумаг на недра, денежный эквивалент которых достигает 38 млрд грн.
- 3 февраля 2021-гно СНБО наложил санкции на три канала из пула Медведчука. 19 февраля СНБО ввел санкции и против него и его жены Оксаны Марченко. Суд арестовал нефтепродуктопровод ПрикарпатЗападтранс из РФ, который связывают с Медведчуком.
- В марте СБУ пришла с обысками в организацию Медведчука Украинский выбор по делу об оккупации Крыма и обыскала ее представителей.
- Позже, 25 марта, полиция провела обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье.
- В начале апреля в Генпрокуратуре сообщили, что расследуют большое количество дел, в которых фигурирует Медведчук. По словам Венедиктовой, уголовное дело против Медведчука по подозрению к контрабанде нефтепродуктов "перспективно" в плане получения им тюремного срока.
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