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"Побольше нам побед в жизни": СМИ опубликовали возможный разговор Медведчука с Пушилиным

08.05.2021, 20:01
Скриншот с видео

24 канал опубликовал запись вероятного разговора одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и главаря террористической организации ДНР Дениса Пушилина.

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Разговор, по данным издания, состоялся 9 мая 2015 года. Медведчук позвонил Пушилину, чтобы поздравить с "двойным праздником" – его днем рождения и Днем победы.

При этом Медведчук пожелал Пушилину "побольше побед в жизни" и похвалил за проведение парада во временно оккупированном Донецке.

В феврале Цензор.нет опубликовал запись разговора Медведчука с на тот момент помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Читайте также: "Пошел бы он". Жителей Донецка спросили: какой вопрос хотят задать ставленнику РФ – видео

Вадим Ребрина
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Донбасс виктор медведчук день победы денис пушилин
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