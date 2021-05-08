"Побольше нам побед в жизни": СМИ опубликовали возможный разговор Медведчука с Пушилиным
08.05.2021, 20:01
Скриншот с видео
24 канал опубликовал запись вероятного разговора одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и главаря террористической организации ДНР Дениса Пушилина.
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Разговор, по данным издания, состоялся 9 мая 2015 года. Медведчук позвонил Пушилину, чтобы поздравить с "двойным праздником" – его днем рождения и Днем победы.
При этом Медведчук пожелал Пушилину "побольше побед в жизни" и похвалил за проведение парада во временно оккупированном Донецке.
В феврале Цензор.нет опубликовал запись разговора Медведчука с на тот момент помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
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