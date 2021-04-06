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"Пошел бы он". Жителей Донецка спросили: какой вопрос хотят задать ставленнику РФ – видео видео

06.04.2021, 12:09
Скриншот из видеозаписи Дом
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У жителей захваченного гибридными российскими войсками Донецка спросили, какой вопрос они задали бы главарю местной оккупационной администрации РФ. Короткий сюжет показал русскоязычный украинский телеканал Дом.

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Исходя из короткого ролика, наиболее актуальный вопрос для дончан – "когда закончится война?" Однако, не зная выборки опрошенных и того, какие ответы оставили для сюжета, говорить об актуальности этого вопроса для большинства жителей в оккупации нельзя.

Одна из жительниц областного центра иронично "задала вопрос" ставленнику российских оккупантов в Донецке: "Почему мы так "хорошо" живем?", а другая заявила, что "пенсионеры выживают".

Смотрите: В сеть слили уникальные фото и документы из концлагеря "Изоляция" в Донецке

Также респонденты хотели, чтобы главарь террористической организации ДНР "повысил зарплаты" и "снизил цены".

"Пошел бы он на ***, этот Пушилин", – лаконично ответил на соответствующий вопрос единственный мужчина в ролике.

Смотрите видео: "Хочется, чтобы все ожило". Что происходит в Донецке и что об этом думают жители

Евгений Пилипенко
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агрессия России ордло оккупация Донецк
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