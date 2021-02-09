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Оккупанты повышают тарифы на Донбассе. Что думают о коммуналках люди в Донецке – видео видео

09.02.2021, 09:17
Скриншот из видеозаписи Новости Донбасса
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Оккупационная администрация России в Донецке, которая пугает население временно неподконтрольной Украине части области "высокими тарифами" на свободной территории Украины, в 2021 году подняла цены на газ, воду и свет. Что жители в захваченном российско-терриристическими войсками городе думают об этом и сколько платят за "коммуналки", показали Новости Донбасса.

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Повышение тарифов в оккупации будет следующим: плюс 30% за электроэнергию, 16% за газ и 13% за отопление.

Первая женщина в сюжете сказала, что платит 2000 рублей (~750 грн). "Очень весело нам живется. Спасибо", – с сарказмом сказала она. Еще одна говорит, что платит 1500 рублей (~560 грн) за частный дом с газовым отоплением (вода своя), и для нее "это нормально".

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается седьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Задача Кремля – чтобы Украина признала субъектность ее террористических образований ДНР/ЛНР. После захвата украинской территории Россия ввела там рублевую зону. Среднерыночный курс в оккупированном Донецке на 8 февраля 2021 года: 1 грн – 2,6–2,7 рубля.

1350 рублей (~510 грн) за трехкомнатную квартиру платит третья женщина; говорит, это "дорого". Следующая пара в сюжете сообщила, что тарифы "очень хорошие даже" и "более-менее нормальные".

Смотрите видео: Съездили в зоопарк и Иловайск. Поездка-2021 по оккупированному Донбассу

По словам людей, в среднем тарифы – около 60 рублей (~23 грн) за квадратный метр площади жилья. При этом одна заплатила в декабре 3300 рублей (~1250 грн) коммуналок за 170 "квадратов" частного дома.

Половина людей в сюжете сетует на низкую зарплату.

Смотрите фото: В сеть слили уникальные снимки и документы из российского концлагеря "Изоляция" в Донецке

Евгений Пилипенко
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агрессия России война тарифы оккупация Донецк коммуналка
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