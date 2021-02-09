Оккупационная администрация России в Донецке, которая пугает население временно неподконтрольной Украине части области "высокими тарифами" на свободной территории Украины, в 2021 году подняла цены на газ, воду и свет. Что жители в захваченном российско-терриристическими войсками городе думают об этом и сколько платят за "коммуналки", показали Новости Донбасса.
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Повышение тарифов в оккупации будет следующим: плюс 30% за электроэнергию, 16% за газ и 13% за отопление.
Первая женщина в сюжете сказала, что платит 2000 рублей (~750 грн). "Очень весело нам живется. Спасибо", – с сарказмом сказала она. Еще одна говорит, что платит 1500 рублей (~560 грн) за частный дом с газовым отоплением (вода своя), и для нее "это нормально".
1350 рублей (~510 грн) за трехкомнатную квартиру платит третья женщина; говорит, это "дорого". Следующая пара в сюжете сообщила, что тарифы "очень хорошие даже" и "более-менее нормальные".
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По словам людей, в среднем тарифы – около 60 рублей (~23 грн) за квадратный метр площади жилья. При этом одна заплатила в декабре 3300 рублей (~1250 грн) коммуналок за 170 "квадратов" частного дома.
Половина людей в сюжете сетует на низкую зарплату.
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- Осенью 2020 года заочно сообщено о подозрении главарю пыточной боевиков "Изоляция": это незаконная тюрьма на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. Надзиратель "Изоляции" также идентифицирован, ему объявлено подозрение.
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