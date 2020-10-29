Война на Донбассе. Главарю пыточной боевиков "Изоляция" заочно сообщили о подозрении
Расследование продолжается: правоохранители устанавливают круг потерпевших, а также других боевиков, причастных к совершению указанных преступлений
Террористу, возглавляющему на оккупированной территории Донбасса подпольную тюрьму "Изоляция", заочно объявили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
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Боевику инкриминируют совершение таких преступлений: создание террористической организации, создание не предусмотренных законом вооруженных формирований, нарушение законов и обычаев войны, торговля людьми.
По данным досудебного расследования, в 2014 году по указанию 30-летнего жителя Макеевки террористы захватили в Донецке территорию бывшего завода изоляционных материалов и устроили там собственную пыточной базу, где незаконно удерживали гражданских, пленных украинских военных, задействованных в проведении АТО/ООС.
Как отмечается, заключенных там часами пытали электрическим током, избивали, держали в нечеловеческих условиях без еды и воды и принуждали к тяжелому труду.
Расследование продолжается: правоохранители устанавливают круг потерпевших, а также других боевиков, причастных к совершению указанных преступлений.
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- Об этой пыточной дополнительно можно почитать у правозащитников и переселенцев.
- Экс-узник "Изоляции" Асеев объяснил, почему некоторые бывшие боевики отказываются возвращаться к "своим" в ОРДЛО.
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