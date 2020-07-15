"Пускают ток по гениталиям". Экс-узник рассказал о концлагере боевиков – 18+

Экс-узник боевиков Асеев называет "концлагерем" тюрьму "Изоляция" в Донецке. По его словам, заключенных пытали электричеством, избивали и насиловали

Контролируемые Россией боевики пытают и насилуют людей в тайной тюрьме "Изоляция" в Донецке. Об этом в интервью INжир Медиа рассказал украинский журналист Станислав Асеев, который был узником "Изоляции" больше двух лет.

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По его словам, в тюрьме были убийства, изнасилования как мужчин, так и женщин, жестокие пытки, унижение человеческого достоинства, принуждение к тяжелым физическим работам. "Пытки в условиях "Изоляции" - это не исключение, исключение - это если человека не пытали", - отмечает он.

Экс-узник говорит, что пытали в основном предатели из местных силовых органов, которые при оккупации перешли на сторону врага. Жестче всего обходились с женщинами, боевиками (их в основном арестовывали за продажу оружия) и россиянами, которых в Изоляции "считают предателями".

"Самой распространенной формой пыток, там является пытка, когда мужчинам один из проводов привязывали к половому члену, а второй, в виде электрода, вставляли в задний проход, при этом поливали сверху водой, и в это время люди давали показания", - говорит он.

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По словам Асеева, его пытали в менее жестокой форме. Пускали ток в палец и ухо, раздевали догола и заставляли танцевать перед сокамерниками, били дубинкой в одно место на ноге, пока не выскочит шишка.

Асеев называет "хозяина "Изоляции", кадрового офицера ФСБ РФ, "патологическим психопатом", который пытает людей даже без необходимости, а по выходным напивается и приказывает подчиненным приводить к нему заключенных женщин.

"Когда я употребляю слово "концлагерь", я хочу чтоб люди понимали, что это не фигура речи, это не просто калька украинских СМИ, которые ненавидят РФ. Если сравнивать это с нацистскими концлагерями, то исключение только в том, что там не было газовых камер", - подчеркивает он.

Асеев под псевдонимом Станислав Васин работал журналистом во временно оккупированном Донецке, похищен 11 мая 2017-го, освобожден по обмену 29 декабря 2019-го.

Он собирается выпустить книгу воспоминаний об этом периоде своей жизни.

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Марк Сировой

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