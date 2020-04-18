Асеев объяснил, почему четверо экс-боевиков отказались возвращаться к "своим"

Обмен (Фото - сайт боевиков)

Журналист Станислав Асеев, вернувшийся в Украину в декабре в рамках обмена удерживаемыми лицами с террористами, объяснил, почему 16 апреля четверо экс-боевиков отказались возвращаться на временно оккупированные территории Донбасса. Об этом он написал в Facebook.

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Асеев рассказал, что в феврале 2018 года, когда он был в плену у боевиков, его перевели в камеру, где находился один из тех, кто вернулся на оккупированный Донбасс в рамках обмена: "Сидел бледный, как стена <...> сидел со спиленными напильником зубами".

"Позже к нам попадет его друг <...>, тоже "счастливо вернувшийся" <...> в Донецке он узнал, что такое "тапик" (пытка электричеством посредством полевого телефона "ТА" - ред.)", - рассказывает журналист.

"А третий "враг народа" сидел в первой камере. Все - с обмена. Поэтому парень на видео и говорит - "мы в расчете". Зубы еще никому не мешали", - резюмировал Асеев.

16 апреля на Донбассе прошел обмен удерживаемыми лицами: из плена вернулись 20 украинцев. Боевикам передали 14 человек, поскольку четверо отказались возвращаться.

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