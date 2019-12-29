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Освобождение заложников. Вернулись журналисты Асеев и Галазюк

Освобождение заложников. Вернулись журналисты Асеев и Галазюк - Фото
Станислав Асеев (Васин) (скриншот из видеозаписи)
29.12.2019, 16:44

Украинских журналистов незаконно удерживали в оккупированном Донецке

Сегодня, 29 декабря, в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией и террористами в Украину вернулись журналисты Станислав Асеев и Олег Галазюк, которых незаконно удерживали в оккупированном Донецке. Об этом сообщает Детектор медиа.

Отмечается, что Асеев не выходил на связь с коллегами из проекта Радио Свобода – Радио Донбас.Реалии со 2 июня 2017 года. В редакции предположили, что его могли взять в плен боевики. Позже представители ОРДЛО сообщили о местонахождении Асеева.

22 октября 2019-го боевики приговорили Асеева к 15 годам заключения в колонии строгого режима.

Олег Галазюк находился в плену боевиков с августа 2017 года. Коллеги долго не открывали его личность: была надежда, что так переговоры об обмене пойдут эффективнее. Председатель Центра гражданских свобод Александра Матвийчук рассказала, что его задерживали дважды.

Сегодня на линии разграничения на Донбассе произошел масштабный обмен между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами. Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже. Все детали - в хронике LIGA.net.

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Станислав Асеев обмен Олег Галазюк
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