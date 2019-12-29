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Большой обмен. Сегодня Москва должна вернуть заложников - хроника - Фото

Большой обмен. Сегодня Москва должна вернуть заложников - хроникаLive

Большой обмен. Сегодня Москва должна вернуть заложников - хроникаLive
29.12.2019, 10:30
313
Фото: dpsu.gov.ua

Масштабный обмен между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами состоится на линии разграничения на Донбассе. Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был солнасован на встрече лидеров нормандского формата в Париже. Все детали - в хронике LIGA.net.

29.12.2019
10:42

Много обсуждений в Фейсбуке на тему обмена. И для каждого это - тяжелый вопрос.

Вот, например, журналист Денис Казанский: "Сложно комментировать тему обмена, потому что в ней нет сейчас легких решений. Выбор очень тяжелый - либо отказаться от обмена и бросить наших в плену, либо отдать Путину "беркутню" и харьковских террористов, потому что он выдвинул такие условия".

Бывший прокурор Сергей Горбатюк тоже комментирует обмен "Беркутов", которые проходили по делу Майдана: "Нет в Украине прокуратуры, нет суда. Только ширма с этими названиями, выполняющая хотели власти".

10:37

Тем временем в Киеве протестующие продолжают блокировать Лукьяновское СИЗО, где могут оставаться несколько обвиняемых сотрудников "Беркута", которых хотели обменять. Ранее нескольким машинам удалось выехать и неизвестно - вывезли всех или только нескольких.

10:32

Всех осужденных с украинской стороны содержат в СИЗО Бахмута. В медиа звучат разные цифры, сколько людей будет передано России и сколько получит Украина. Последняя информация на этот счет: 120 человек отдаст Украина в обмен на 80 от России и подконтрольных ей террористов.

10:31

Российская сторона, как сообщают СМИ РФ, уже выехала на место обмена.

10:30

Полиция перекрыла дорогу к КПВВ "Майорское". Там будет обмен.

28.12.2019
14:47

Обмен должен состояться завтра, 29 декабря. Однако пока что не полностью завершена полная верификация всех людей, сообщил президент Владимир Зеленский.

12:17

28 декабря троих организаторов теракта у Дворца спорта в Харькове осудили на пожизненное заключение с конфискацией, однако освободили в рамках обмена пленными. Доказательства их вины уничтожат.

07:47

Приморский райсуд Одессы освободил для обмена из-под стражи 11 человек, которых подозревают в организации серии терактов в городе и области, пишет Думская.

26.12.2019
18:59

Под стенами Харьковской ОГА прошла акция: люди требовали не включать в обменные списки обвиняемых по делу о теракте.

17:55

Россия "принципиально" включила в списки на обмен пленными обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году, когда погибли четыре человека.

15:32

Обвиняемого в предательстве и причастности к гибели 10 спецназовцев на Донбассе в 2014 году Николая Бутрименко выпустили из СИЗО под личное обязательство - его готовят к обмену.

23.12.2019
18:52
Зеленского призывают не отдавать экс-беркутовцев России
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Теги: освобождение, заложники, обмен, пленные
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