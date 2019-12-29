Много обсуждений в Фейсбуке на тему обмена. И для каждого это - тяжелый вопрос.



Вот, например, журналист Денис Казанский: "Сложно комментировать тему обмена, потому что в ней нет сейчас легких решений. Выбор очень тяжелый - либо отказаться от обмена и бросить наших в плену, либо отдать Путину "беркутню" и харьковских террористов, потому что он выдвинул такие условия".



Бывший прокурор Сергей Горбатюк тоже комментирует обмен "Беркутов", которые проходили по делу Майдана: "Нет в Украине прокуратуры, нет суда. Только ширма с этими названиями, выполняющая хотели власти".