Масштабный обмен между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами состоится на линии разграничения на Донбассе. Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был солнасован на встрече лидеров нормандского формата в Париже. Все детали - в хронике LIGA.net.
Много обсуждений в Фейсбуке на тему обмена. И для каждого это - тяжелый вопрос.
Вот, например, журналист Денис Казанский: "Сложно комментировать тему обмена, потому что в ней нет сейчас легких решений. Выбор очень тяжелый - либо отказаться от обмена и бросить наших в плену, либо отдать Путину "беркутню" и харьковских террористов, потому что он выдвинул такие условия".
Бывший прокурор Сергей Горбатюк тоже комментирует обмен "Беркутов", которые проходили по делу Майдана: "Нет в Украине прокуратуры, нет суда. Только ширма с этими названиями, выполняющая хотели власти".
Тем временем в Киеве протестующие продолжают блокировать Лукьяновское СИЗО, где могут оставаться несколько обвиняемых сотрудников "Беркута", которых хотели обменять. Ранее нескольким машинам удалось выехать и неизвестно - вывезли всех или только нескольких.
Всех осужденных с украинской стороны содержат в СИЗО Бахмута. В медиа звучат разные цифры, сколько людей будет передано России и сколько получит Украина. Последняя информация на этот счет: 120 человек отдаст Украина в обмен на 80 от России и подконтрольных ей террористов.
Российская сторона, как сообщают СМИ РФ, уже выехала на место обмена.
Полиция перекрыла дорогу к КПВВ "Майорское". Там будет обмен.
Обмен должен состояться завтра, 29 декабря. Однако пока что не полностью завершена полная верификация всех людей, сообщил президент Владимир Зеленский.
28 декабря троих организаторов теракта у Дворца спорта в Харькове осудили на пожизненное заключение с конфискацией, однако освободили в рамках обмена пленными. Доказательства их вины уничтожат.
Приморский райсуд Одессы освободил для обмена из-под стражи 11 человек, которых подозревают в организации серии терактов в городе и области, пишет Думская.
Под стенами Харьковской ОГА прошла акция: люди требовали не включать в обменные списки обвиняемых по делу о теракте.
Россия "принципиально" включила в списки на обмен пленными обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году, когда погибли четыре человека.
Обвиняемого в предательстве и причастности к гибели 10 спецназовцев на Донбассе в 2014 году Николая Бутрименко выпустили из СИЗО под личное обязательство - его готовят к обмену.