Украина договорилась об обмене пленными до Нового года

Тюремный забор (иллюстративное фото - pixabay.com)

Украина договорилась на видеоконференции минской Трехсторонней контактной группы, что обмен пленными состоится до Нового года. Об этом LIGA.net сообщил источник в Офисе президента.

Конкретные цифры и даты собеседник назвать не смог. "По состоянию на эту минуту окончательных списков нет", - сказал он.

Источник прогнозирует, что ясность по спискам будет к завтрашнему дню.

UPD. Информацию подтвердила в Facebook спикер представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер. Деталей она не раскрыла.

9 декабря президент Владимир Зеленский договорился на нормандской встрече об обмене пленными до нового года

обмене пленными 18 декабря министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в Минске не удалось договориться об обмене пленными в формате "все на всех".

Вадим Пристайко заявил, что 22 декабря Пристайко сообщил, что обмен затягивается, поскольку согласовали лишь одну группу людей, а Украина хочет вернуть всех. Он анонсировал, что 23 декабря ТКГ обсудит этот вопрос в формате видеоконференции.

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