В Минске не договорились об обмене пленными

Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Трехсторонняя контактная группа в Минске не смогла договориться об обмене пленными в формате "все на всех". Об этом в эфире Украина 24 еще до окончания переговоров сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"К большому сожалению, списки обновить в минской подгруппе. Я вижу: договориться нам не удалось. На сегодня нам не удалось достичь прогресса", - заявил он.

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Уже после переговоров слова Пристайко подтвердил представитель главы ОБСЕ в Минске Мартин Сайдик.

"Стороны основательно обсуждали вопросы обмена пленными, чтобы реализовать договоренности в Париже. Придется сделать еще шаги, чтобы достичь этого", - передает его слова Радио Свобода.

Пресс-секретарь украинского представителя в ТКГ Дарка Олифер также написала в Facebook об "очень основательном обсуждении", однако вовсе не упомянула о конкретных результатах этих обсуждений.

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