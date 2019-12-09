Зеленский и Путин достигли двух договоренностей: источник

Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Владимир Путин (Фото: EPA)

На встрече лидеров нормандской четверки в Париже президенты Украины и России предварительно договорились провести следующий обмен пленных до нового года. Об этом LIGA.net сообщил источник в украинской делегации.

Кроме того Владимир Зеленский и Владимир Путин достигли договоренности о разведении сил на трех новых участках на Донбассе.

Сегодня, 9 декабря, в Париже состоялась первая за три года встреча лидеров стран нормандского формата. Цель встречи – прекращение российско-украинской войны. В последний раз такой саммит прошел осенью 2016-го с участием пятого президента Петра Порошенко. Нынешний глава государства Владимир Зеленский утверждает, что будет добиваться в столице Франции мира для Украины без захода за красные линии и сдачи интересов страны.

Все новости и детали встречи - в хронике LIGA.net.

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