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19 стран. Кто в ООН голосовал против деоккупации Крыма: список

19 стран. Кто в ООН голосовал против деоккупации Крыма: список - Фото
Владимир Зеленский на саммите ООН (Фото: пресс-служба президента)
09.12.2019, 20:34

Поддержали документ делегации 63 стран

Против резолюции Генассамблеи ООН, призывающей Россию вывести свои войска с Крымского полуострова, проголосовали представители 19 государств. Об этом в Facebook сообщил спикер представительства Украины в ООН Олег Николаенко.

Против проголосовали Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Иран, Киргизстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, РФ, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла, Зимбабве.

Поддержали документ делегации 63 стран.

Сегодня Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию как государство-оккупанта вывести свои войска с Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины.

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ООН Крым резолюция милитаризация генассамблея
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