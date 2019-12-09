Генассамблея ООН призвала Россию убраться из Крыма

74-я сессия Генассамблеи ООН (Фото: пресс-служба президента Украины)

Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию как государство-оккупанта вывести свои войска с Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины. Об этом в Facebook сообщил спикер представительства Украины в ООН Олег Николаенко.

Документ был разработан Украиной, странами ЕС, США, Канадой, и Турцией и называется "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".

За принятие резолюции проголосовали представители 63 государств, против – 19.

Основные положения резолюции:

- Требование к РФ как государству-оккупанту вывести свои войска с Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины.

- Призыв к РФ вернуть военное оборудование и вооружение, украденное на украинских кораблях "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

- Осуждение проведения РФ военных учений в Крыму и использования захваченных ею военных предприятий.

- Акцент на неправомерном использовании ядерной инфраструктуры на украинском полуострове.

- Фиксация того факта, что усиление российского военного присутствия и препятствования международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины, в частности на Донбассе.

- Рекомендация иностранным государствам, международным организациям и учреждениям воздерживаться от визитов во временно оккупированные АР Крым и Севастополь без согласования с Украиной.

Ранее Венецианская комиссия пришла к выводу, что Парламентская ассамблея Совета Европы не обязана отказывать в признании полномочий делегации государства-члена Совета Европы, которое аннексировало часть другого государства.