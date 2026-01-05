Бойцы Сил специальных операций ВСУ взяли в плен оккупанта, который скрывался в Купянске Харьковской области и наводил удары по украинским защитникам. Видео с тем, как проходит поиск и выявление россиян в городе, опубликовал 8 полк специального назначения ССО.

Там отметили, что защитники из этого подразделения выполняют специальные действия в Купянске.

"Группа ССО обнаружила и взяла в плен противника, который скрывался в городе и корректировал удары по украинским военным. Радиоперехват четко указывал на наличие "крысы" в одном из районов Купянска. Он постоянно менял свою локацию и скрывался", – говорится в сообщении.

Выявление этого оккупанта было "длительной и кропотливой работой" из-за плотной застройки, большого количества укрытий и возможных огневых позиций в Купянске, акцентировали защитники.

На видео показано обнаружение и взятие в плен российского корректировщика украинскими спецназовцами.

"За оборону Купянска и успешное выполнение боевых задач на направлении бойцы Сил специальных операций получили награды и отличия. В частности, оператор ССО "Борисфен" удостоен ордена "За мужество" I степени, который он получил из рук президента Украины [Владимира Зеленского]", – отмечают в 8 полку ССО.