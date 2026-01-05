Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли у полон окупанта, що переховувався у Куп'янську Харківської області та наводив удари по українських захисниках. Відповідне відео опублікував 8 полк спеціального призначення ССО.

Там зауважили, що захисники з цього підрозділу виконують спеціальні дії в Куп’янську.

"Група ССО виявила і взяла в полон противника, який переховувався у місті й коригував удари по українських військових. Радіоперехоплення чітко вказували на наявність "щура" в одному з районів Куп’янська. Він постійно змінював свою локацію та переховувався", – йдеться у повідомленні.

Виявлення цього окупанта було "тривалою і кропіткою роботою" через щільну забудову, велику кількість укриттів та можливих вогневих позицій у Куп'янську, акцентували захисники.

На відео показано виявлення та взяття у полон російського коригувальника українськими спецпризначенцями.

"За оборону Куп’янська та успішне виконання бойових завдань на напрямку бійці Сил спеціальних операцій отримали відзнаки й нагороди. Зокрема, оператор ССО "Борисфен" удостоєний ордена "За мужність" І ступеня, який він отримав з рук президента України [Володимира Зеленського]", – зауважують у 8 полку ССО.