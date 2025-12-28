Росіяни оточені у Куп'янську без перспектив деблокади. У РФ альтернативна реальність – ЗСУ
Станом на ранок 28 грудня підрозділи російської окупаційної армії залишаються оточеними у Куп'янську. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій угрупування Об'єднаних сил Віктор Трегубов.
"Якщо брати сам Куп'янськ, то росіяни залишаються оточеними в самому місті без перспектив деблокади... Їх зачищають та поступово знищують... Там лишається кілька десятків росіян", – наголосив Трегубов.
Він зазначив, що було кумедно спостерігати за заявами Міноборони Росії 27 грудня про нібито контроль над Куп'янськом. Для правдоподібності Кремль залучив "людей у балаклавах", які розповідали про "героїчну оборону" міста.
"Там вже взагалі альтернативна реальність. Я навіть не знаю, як це характеризувати", – сказав Трегубов.
За його словами, наразі зусилля росіян спрямовані не стільки на сам Куп'янськ, як на лівий берег річки Оскіл – там вони намагаються хоч щось зробити і мають "достатньо вдалу логістичну ситуацію".
Силам оборони на Куп'янському напрямку, за словами Трегубова, хотілося б мати більше особового складу та "росходників": снарядів до артилерії, більше ракет і БпЛА. Але це стандартна ситуація для майже будь-якого дня, додав він.
- На тлі постійних доповідей Путіну про взяття міста Зеленський 12 грудня записав відеозвернення та сфотографувався на тлі стели на в'їзді до Куп'янська.
- 22 грудня Зеленський повідомив, що українські військові вибивають окупантів з Куп'янська, їх там близько 100.
- 26 грудня Трегубов заявляв, що Росія фактично кинула військовослужбовців, які перебувають у Куп'янську. Але навіть якби ворог хотів би змінити ситуацію, то мало що б міг зробити.
- 27 грудня Путіну вчергове доповіли про нібито "захоплення" низки українських міст, але Генштаб спростував заяви росіян.
