Росіяни оточені у Куп'янську без перспектив деблокади. У РФ альтернативна реальність – ЗСУ

У ЗСУ заявили, що кумедно спостерігати за заявами Росії про "героїчну оборону" Куп'янська в той час, як у місті заблоковані десятки окупантів

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Станом на ранок 28 грудня підрозділи російської окупаційної армії залишаються оточеними у Куп'янську. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій угрупування Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

"Якщо брати сам Куп'янськ, то росіяни залишаються оточеними в самому місті без перспектив деблокади... Їх зачищають та поступово знищують... Там лишається кілька десятків росіян", – наголосив Трегубов.

Він зазначив, що було кумедно спостерігати за заявами Міноборони Росії 27 грудня про нібито контроль над Куп'янськом. Для правдоподібності Кремль залучив "людей у балаклавах", які розповідали про "героїчну оборону" міста.

"Там вже взагалі альтернативна реальність. Я навіть не знаю, як це характеризувати", – сказав Трегубов.

За його словами, наразі зусилля росіян спрямовані не стільки на сам Куп'янськ, як на лівий берег річки Оскіл – там вони намагаються хоч щось зробити і мають "достатньо вдалу логістичну ситуацію".

Силам оборони на Куп'янському напрямку, за словами Трегубова, хотілося б мати більше особового складу та "росходників": снарядів до артилерії, більше ракет і БпЛА. Але це стандартна ситуація для майже будь-якого дня, додав він.

Куп'янськ (скриншот мапи Deepstate)