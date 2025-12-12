Зеленський приїхав до Куп'янська і записав відео

Володимир Зеленський (Фото: Сайт президента)

Президент Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ на тлі заяв про успішну контратаку на околицях міста і блокування росіян усередині нього. Про це він повідомив у відеозверненні.

"Сьогодні – Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ – ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупантів", – зазначив Зеленський.

Глава держави розповів, що надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна мала успіхи в дипломатії.

"Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни – сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну! Пишаюся вами! Дякую всім нашим Сухопутним військам – сьогодні виключно ваш день", – додав президент.