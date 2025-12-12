Зеленський приїхав до Куп'янська і записав відео
Президент Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ на тлі заяв про успішну контратаку на околицях міста і блокування росіян усередині нього. Про це він повідомив у відеозверненні.
"Сьогодні – Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ – ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупантів", – зазначив Зеленський.
Глава держави розповів, що надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна мала успіхи в дипломатії.
"Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни – сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну! Пишаюся вами! Дякую всім нашим Сухопутним військам – сьогодні виключно ваш день", – додав президент.
- Напередодні Трегубов розповів, що у Куп'янську російські війська були присутні на півночі міста й зазнавали втрат.
- 12 грудня стало відомо, що російське угруповання ворога в Куп’янську, яке зараз нараховує понад 200 військовослужбовців, повністю оточено. Наземний доступ для російських окупантів на Куп’янськ повністю перекрито.
