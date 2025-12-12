Зеленский приехал в Купянск и записал видео

Владимир Зеленский (Фото: Сайт президента)

Президент Владимир Зеленский посетил Купянск на фоне заявлений об успешной контратаке на окраинах города и блокировании россиян внутри него. Об этом он сообщил в видеообращении.

"Сегодня – Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Много россияне говорили о Купянске – мы видим. Был, я поздравил ребят. Спасибо каждому подразделению, всем, кто сражается здесь, всем, кто уничтожает оккупантов", – отметил Зеленский.

Глава государства рассказал, что чрезвычайно важно добиваться результатов на фронте, чтобы Украина имела успехи в дипломатии.

"Именно так это работает: все наши сильные позиции внутри страны – сильные позиции в разговоре об окончании войны. Спасибо каждому воину! Горжусь вами! Спасибо всем нашим Сухопутным войскам – сегодня исключительно ваш день", – добавил президент.

Накануне Трегубов рассказал, что в Купянске российские войска были на севере города и несли потери.

12 декабря стало известно, что российская группировка врага в Купянске, которая сейчас насчитывает более 200 военнослужащих, полностью оцеплена. Наземный доступ для российских оккупантов на Купянск полностью перекрыт.