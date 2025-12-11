В Купянске россияне есть на севере, но несут потери. Их коммуникации перерезаны – ВСУ

Враг пытается подтягивать пополнение и перебрасывать силы через Оскол, но особых успехов не имеет

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

В Купянске российские войска сейчас присутствуют на севере города, где постепенно несут потери. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, враг засел на севере города без особого успеха для себя, хотя не оставляет попыток пополнить эти силы. Украинские военные эффективно перерезали вражеские коммуникации, поэтому продвижение этого пополнения не удается.

"Они пытаются использовать коммуникации – не очень удачно. И погодные условия, в том числе туман. Там достаточно хорошо выстроена "килзона", поэтому им сейчас не удается. Поэтому в самом городе они несут потери быстрее, чем пытаются пополнять", – отметил Трегубов.

По состоянию на утро 11 декабря военные оценивают ситуацию в Купянске как относительно стабильную. А относительно заявлений российских пропагандистов о якобы контроле над городом Трегубов отметил, что солгав один раз, россияне уже "не могут давать заднюю", поэтому вынуждены продвигать эти нарративы.

Вокруг Купянска также наблюдается частичная активность: враг пытается перейти на Купянск-Узловой, пытается действовать на другом берегу реки Оскол и перебрасывать свои войска через нее. Но все это "без особых успехов", резюмировал Трегубов.