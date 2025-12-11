У Куп'янську росіяни є на півночі, але зазнають втрат. Їх комунікації перерізані – ЗСУ

Ворог намагається підтягувати поповнення та перекидати сили через Оскол, але особливих успіхів не має

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

У Куп'янську російські війська наразі присутні на півночі міста, де поступово зазнають втрат. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, ворог засів на півночі міста без особливого успіху для себе, хоча не залишає спроб поповнити ці сили. Українські військові ефективно перерізали ворожі комунікації, тому просування цього поповнення не вдається.

"Вони намагаються використовувати комунікації – не дуже вдало. І погодні умови, в тому числі туман. Там достатньо добре вибудувана "кілзона", тому їм зараз не вдається. Тому в самому місті вони зазнають втрат швидше, ніж намагаються поповнювати", – зазначив Трегубов.

Станом на ранок 11 грудня військові оцінюють ситуацію у Куп'янську як відносно стабільну. А щодо заяв російських пропагандистів про нібито контроль над містом Трегубов зазначив, що збрехавши один раз, росіяни вже "не можуть давати задню", тому змушені просувати ці наративи.

Навколо Куп'янська також спостерігається часткова активність: ворог намагається перейти на Куп'янськ-Вузловий, намагається діяти на іншому березі ріки Оскол та перекидати свої війська через неї. Але все це "без особливих успіхів", резюмував Трегубов.