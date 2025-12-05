Росіяни просунулись у Вовчанську, в Куп’янську ситуація "оптимістичніша" – ЗСУ

Речник пояснив велику кількість фейків про нібито захоплення міст бажанням РФ показати "просування не тільки на Донбасі"

Російські загарбники (Фото: медіа окупантів)

Армія країни-агресора просунулась у Вовчанську й намагається закріпитись, водночас у Куп'янську росіяни переоцінили свої сили. Про це в ефірі телемарафону розповів речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

"Так, справді, у Вовчанську є російське просування. Це зважайте на те, що у Вовчанську фактично зруйноване місто і росіяни намагаються закріпитись на руїнах цього міста", – розповів він.

За словами військового, у південних та західних районах міста наявні українські позиції, однак там просто не так багато будівель, за які взагалі можна зачепитись. Ворожа піхота постійно знаходиться або на позиціях, або намагаються пересуватись, потрапляючи під українські дрони.

"Чому росіяни мають змогу наступати, чому вони мають змогу вести фільтрозсіяні дії? Це тому, що зараз дрони використовуються трішки обмежено, тому росіяни реалізують свою перевагу у живій силі", – пояснив Трегубов.

В Куп'янську ситуація виглядає, за словами речника, "оптимістичніше". Він зазначив, що там росіяни "сильно поспішили і сильно переоцінили свої сили" й потім намагались підтягнути реальність до власних заяв. Ворог присутній у північних районах міста, однак українські БпЛА знищують російських військових.

Ворог паралельно намагається тиснути на заході, одночасно пробуючи обійти місто з півдня і витісняти українських військових у районі Куп’янськ–Вузлового, з лівого берега Осколу.

Трегубов додав, що на цій ділянці фронту відсутня ескалація. Тиск ворога на всій довжині лінії боєзіткнення стабільний.

"Інколи він має акценти, але здебільшого він рівномірний. Назвати це ескалацією... – ні, це не про цей район", – додав військовий.

За його словами, ворог намагається створити на Південно-Слобожанському напрямку та у Вовчанську певні зони контролю. Водночас Куп'янськ росіяни хотіли захопити і як залізничний вузол, і з політичною метою.

"Свого часу тут колись провели референдум, ось цей псевдореферендум і їм хотілось показати, що вони з цього міста не просто втекли, а пішли, щоб повернутись", – розповів військовий.

А от на Лиманському напрямку, очевидно, є спроби вийти на Слов’янсько-Краматорську агломерацію з іншого боку.