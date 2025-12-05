Россияне продвинулись в Волчанске, в Купянске ситуация "оптимистичнее" – ВСУ

Спикер объяснил большое количество фейков о якобы захвате городов желанием РФ показать "продвижение не только на Донбассе"

Российские захватчики (Фото: медиа оккупантов)

Армия страны-агрессора продвинулась в Волчанске и пытается закрепиться, при этом в Купянске россияне переоценили свои силы. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

"Да, действительно, в Волчанске есть российское продвижение. Это учитывайте то, что в Волчанске фактически разрушенный город и россияне пытаются закрепиться на руинах этого города", – рассказал он.

По словам военного, в южных и западных районах города имеются украинские позиции, однако там просто не так много зданий, за которые вообще можно зацепиться. Вражеская пехота постоянно находится или на позициях, или пытаются передвигаться, попадая под украинские дроны.

"Почему россияне могут наступать, почему они могут вести фильтрорассеянные действия? Это потому, что сейчас дроны используются немного ограниченно, поэтому россияне реализуют свое преимущество в живой силе", – пояснил Трегубов.

В Купянске ситуация выглядит, по словам спикера, "оптимистичнее". Он отметил, что там россияне "сильно поспешили и сильно переоценили свои силы" и потом пытались подтянуть реальность к собственным заявлениям. Враг присутствует в северных районах города, однако украинские БПЛА уничтожают российских военных.

Враг параллельно пытается давить на западе, одновременно пробуя обойти город с юга и вытеснять украинских военных в районе Купянск-Узлового, с левого берега Оскола.

Трегубов добавил, что на этом участке фронта отсутствует эскалация. Давление врага по всей длине линии соприкосновения стабильное.

"Иногда он имеет акценты, но в основном он равномерный. Назвать это эскалацией... – нет, это не про этот район", – добавил военный.

По его словам, враг пытается создать на Южно-Слобожанском направлении и в Волчанске определенные зоны контроля. В то же время Купянск россияне хотели захватить и как железнодорожный узел, и с политической целью.

"В свое время здесь когда-то провели референдум, вот этот псевдореферендум и им хотелось показать, что они из этого города не просто сбежали, а пошли, чтобы вернуться", – рассказал военный.

А вот на Лиманском направлении, очевидно, есть попытки выйти на Славянско-Краматорскую агломерацию с другой стороны.