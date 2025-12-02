"Информация обнадеживающая". Сырский заявил о "существенном улучшении" в Купянске
В Купянске Харьковской области защитники значительно улучшили тактическое положение, заявивший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после работы в частях соответствующих поисково-ударной группировки и тактической группы.
"Заслушал доклады по оперативной обстановке – информация обнадеживающая. Нашим подразделениям удалось существенно улучшить тактическое положение непосредственно в городе. Пути инфильтрации диверсионно-разведывательных групп противника блокированы", – рассказал он.
Сырский отметил, что продолжается зачистка территории города от захватчиков, кроме этого, защитники работают над постепенным вытеснением оккупантов с их плацдарма к северу от населенного пункта, а также из ряда других районов, где пока присутствуют россияне.
Также главком отметил, что отдал указания по обеспечению военных на направлении, в частности дополнительными средствами для усиления огневого воздействия на захватчиков.
Накануне президент Владимир Зеленький сообщил, что украинские военные зачистили почти всех оккупантов из Купянска.
- Ранее Россия неоднократно заявляла о якобы полной оккупации этого города, однако украинская сторона это опровергала.
